Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Arap şeyhine benzetilen rektör sessizliğini bozdu

    Arap şeyhine benzetilen rektör sessizliğini bozdu

    İHA
    15.03.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Çektirdiği fotoğraflar nedeniyle Arap şeyhine benzetilen Mardin Artuklu ÜniversitesiProfesör Doktor Ahmet Ağırakça açıkalama yaptı. Ağırakça, son günlerde çeşitli medya organlarında şahsına ve üniversiteye yönelik olumsuz iddialarla ilgili olarak söz konusu haberlerin iyi niyetle bağdaşmadığını ifade ederek, toplumda olumsuz algı oluşturmanın hedeflendiğini iddia etti.

    Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağırakça, şahsı ve üniversiteye yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Şahsına ait sosyal medya hesabından alınan, Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafların kasıtlı bir amaçla ‘Arap şeyhleri’ benzetmesiyle servis edildiğine dikkat çeken Rektör Ahmet Ağırakça, fotoğrafların rektörlük makamı odasında çekildiği şeklinde servis edilmesinin şahsının ve üniversitenin itibarının kamuoyu nezdindeki algısını hedef aldığını söyledi. Açıklamasında, fotoğrafların rektörlük görevine başlamadan önce emekli öğretim üyesi olarak hayatını sürdürdüğü 2008 yılında çekildiğini vurgulayan Ağırakça, üniversitenin bahar şenlikleri kapsamında öğrencilere dağıtılacak yöresel ikramlar için kamuoyuyla paylaşılan gıda alım ihale duyurusu üzerinden manipülatif ve alaycı bir üslupla haberlerin işlendiğine de işaret etti. 

    'ÜNİVERSİTESİNİN SAYGINLIĞINI ZEDELEMEYE YÖNELİK'

     Rektör Ağırakça açıklamasında şunları kaydetti: “Son günlerde bir basın organında şahsımı hedefleyen ve rektörlüğünü yaptığım üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik yazılı ve resimli iletiyle işlenen haberler yer almıştır. İyi niyetle bağdaşmayan, mesnetsiz ve toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen bu haberlere ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Özel sosyal medya hesabımda yer alan ve Umre ziyaretim sırasında Medine’de bir otel lobisinde ve danışmanlığını yaptığım bir eğitim kurumunda Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın “Arap şeyhleri gibi giyiniyor” şeklinde kasıtlı olarak rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyetten uzak kamuoyunu yanıltma, şahsımın ve üniversitenin itibarını yıpratma amaçlı olduğunu göstermektedir. Söz konusu haberlerde yer alan iddiaları, rektörlük görevine başlamadan önce emekli öğretim üyesi olarak hayatımı sürdürdüğüm ve rektörlük makam odasıyla hiç bir ilişkisi olmayan 2008 yılında çekilmiş bu fotoğraflar ve öğrenci merkezli eğitim esası üzerine kurulu üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında öğrencilerimize dağıtacağımız yöresel ikramlar için ihtiyaç dâhilinde kamuoyuyla paylaştığımız gıda alım ihale duyurusu üzerinden manipülatif ve alaycı bir üslupla işlemek şeffaf yönetim anlayışını gölgeleme ve şahsımı hedef gösterme saikiyle yapıldığını ortaya koymaktadır. Basın etiğiyle çelişkili, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu haberlerin kasti olarak yapıldığını değerlendirmekteyiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

    Etiketler: Mardin , rektör , Artuklu Üniversitesi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri