Arap şeyhine benzetilen rektör sessizliğini bozdu

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ağırakça, şahsı ve üniversiteye yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Şahsına ait sosyal medya hesabından alınan, Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafların kasıtlı bir amaçla ‘Arap şeyhleri’ benzetmesiyle servis edildiğine dikkat çeken Rektör Ahmet Ağırakça, fotoğrafların rektörlük makamı odasında çekildiği şeklinde servis edilmesinin şahsının ve üniversitenin itibarının kamuoyu nezdindeki algısını hedef aldığını söyledi. Açıklamasında, fotoğrafların rektörlük görevine başlamadan önce emekli öğretim üyesi olarak hayatını sürdürdüğü 2008 yılında çekildiğini vurgulayan Ağırakça, üniversitenin bahar şenlikleri kapsamında öğrencilere dağıtılacak yöresel ikramlar için kamuoyuyla paylaşılan gıda alım ihale duyurusu üzerinden manipülatif ve alaycı bir üslupla haberlerin işlendiğine de işaret etti.

'ÜNİVERSİTESİNİN SAYGINLIĞINI ZEDELEMEYE YÖNELİK'

Rektör Ağırakça açıklamasında şunları kaydetti: “Son günlerde bir basın organında şahsımı hedefleyen ve rektörlüğünü yaptığım üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik yazılı ve resimli iletiyle işlenen haberler yer almıştır. İyi niyetle bağdaşmayan, mesnetsiz ve toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen bu haberlere ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Özel sosyal medya hesabımda yer alan ve Umre ziyaretim sırasında Medine’de bir otel lobisinde ve danışmanlığını yaptığım bir eğitim kurumunda Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın “Arap şeyhleri gibi giyiniyor” şeklinde kasıtlı olarak rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyetten uzak kamuoyunu yanıltma, şahsımın ve üniversitenin itibarını yıpratma amaçlı olduğunu göstermektedir. Söz konusu haberlerde yer alan iddiaları, rektörlük görevine başlamadan önce emekli öğretim üyesi olarak hayatımı sürdürdüğüm ve rektörlük makam odasıyla hiç bir ilişkisi olmayan 2008 yılında çekilmiş bu fotoğraflar ve öğrenci merkezli eğitim esası üzerine kurulu üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında öğrencilerimize dağıtacağımız yöresel ikramlar için ihtiyaç dâhilinde kamuoyuyla paylaştığımız gıda alım ihale duyurusu üzerinden manipülatif ve alaycı bir üslupla işlemek şeffaf yönetim anlayışını gölgeleme ve şahsımı hedef gösterme saikiyle yapıldığını ortaya koymaktadır. Basın etiğiyle çelişkili, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla, hiçbir nesnel olguya dayanmadan suçlayıcı ifade ve atıflarla dizayn edilen bu haberlerin kasti olarak yapıldığını değerlendirmekteyiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”