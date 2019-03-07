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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
07.03.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Arap Emrah’ın 16 adamı yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Arap Emrah’ın 16 adamı yakalandı

İstanbul'da başta cinayet olmak üzere karıştığı olaylarda kullandığı araçları baraj gölüne atan 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever’in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri adamlarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 çete üyesini gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve merminin ele geçtiği bildirildi. Emrah Sever grubuna yönelik hazırlanan iddianamede çeteyle ilgili ihbar maili geldiği de kaydedildi. Mailde, “Gazi Mahallesi’nde Volkanlara ait (Volkan Reçber grubu) bir gecekonduda 7 tane Suriyeli gariban yaşıyordu. Bir gece sırf Volkanların diye Arap Emrah’ın (Emrah Sever grubu) adamları gecekonduyu içindeki garibanlarla cayır cayır yaktı” ifadeleri yer aldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir araştırma başlatmıştı. Polis, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı çete ile Volkan Reçber elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.

Yapılan araştırmaya göre; Volkan Reçber, bir süre önce DHKP-C üyelerince tehdit edilmişti. Volkan Reçber, Emrah Sever’den koruma istemiş, daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah Sever korumaya yanaşmamıştı. Buna sinirlenen Volkan Reçber, karşı gruba ait bir mekanı kundaklatmış, bu olay çatışmaların fitilini ateşlemişti. Bu çatışmalarda 2 kişi öldürülmüş, bu cinayetlerin davasının görüldüğü adliye önünde de taraflar çatışmıştı.

Polis, Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı çete üyesi 16 kişiyi yakalamış, aramalarda 7 silah, 65 fişek ele geçirilmiş, çetenin olaylarda kullanarak Alibeyköy Barajı'na attığı 8 araç baraj gölünden çıkarılmıştı. Emrah Sever'in izine ulaşılamamıştı. Baraj gölünden çıkarılan araçların 2 kişinin öldürülmesi ve 3 kişinin yaralandığı saldırılarda kullanıldığı tespit edilmişti. 4 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs olaylarına karışan 15 kişi tutuklanmıştı.

Ekiplerin rakip çeteye yönelik operasyonunda da Volkan Reçber ve 6 adamı yakalanmış ve tutuklanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah Sever'i yakalamak için aylar süren teknik ve fiziki takip yürütmüştü. Yapılan çalışmada, Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda gizlendiği belirlenmişti.

Ekipler 21 Şubat 2019 günü sabah erken saatlerde gecekonduya operasyon düzenlemiş ve Emrah Sever’i gözaltına almıştı. Sever çıkarıldığı adliyede tutuklanırken Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde adamlarına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Özel Harekat Timleri desteğinde çok sayıda adrese giren ekipler, Sever’in 16 adamını gözaltına aldı. 16 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürülürken, adreslerde çok sayıda silah ve mermi ele geçtiği bildirildi.

BAŞKALARINA AİT HATLARI KULLANIYORLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Necip Sarı tarafından Emrah Sever grubuna yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin polis takibinden kurtulmak için medyadaki polis operasyonlarına ilişkin haberlerden öğrendikleri bilgileri uyguladıkları belirtildi.

Gizliliğe azami özen gösteren örgüt üyelerinin başkaları üzerine kayıtlı telefon hatları kullandıkları ve bu hatları da sık sık değiştirdikleri tespit edildi. Telefon konuşmalarını da şifreli yapan örgüt üyelerinin polis gördüklerinde birbirlerini uyarmak için “Urallar” kodunu kullandıkları dinlemelere takıldı.

SURİYELİLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU EVİ YAKTILAR

İddianamede, 3 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, silahla yaralama ve tehdit olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen çeteyle ilgili ihbar maili geldiği de kaydedildi. Gelen maile, “Ben bu ihbarı İstanbul genelinde ve özellikle Gazi Mahallesi’nde ardı arkası kesilmeyen cinayetler, yaralamalar ve yaşanan olaylardan duyduğum üzüntüden dolayı vicdanen rahatsız olduğum için yapmak istiyorum” diye başlayan ihbarcı can güvenliği olmadığı gerekçesiyle isminin gizli kalması gerektiğini de mailine ekledi.

Her iki çetenin de hem kendi çıkarları hem de DHKP-C terör örgütünün çıkarları doğrultusunda, cinayet, gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi işler yaptığı anlatıldı. Mailde, “Gazi Mahallesi’nde Volkanlara ait (Volkan Reçber grubu) bir gecekonduda 7 tane Suriyeli gariban yaşıyordu. Bir gece sırf Volkanların diye Arap Emrah’ın (Emrah Sever grubu) adamları gecekonduyu içindeki garibanlarla cayır cayır yaktı” ifadeleri yer aldı.

Gelen ihbarda eğer bu kişiler tutuklanmazsa İstanbul’da daha çok kan döküleceği de belirtildi.

"Arap Emrah" çetesinin baraja attığı 8 araç böyle çıkarıldı
daha fazla video için

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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