‘Arap Emrah’ olarak bilinen suç örgütü lideri yakalandı
Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında yaşanan çatışma, 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs, işyeri kurşunlama olaylarından aranan, olaylarda kullandığı 8 araç Alibeyköy Baraj gölünden çıkarılan ve uzun zamandır aranan Arap Emrah lakaplı çete elebaşı Emrah S. uzun soluklu takiple Organize Şube ekiplerince İstanbul’da yakalandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlatmış, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin yaptığı çete ile Volkan R'nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.
Yapılan araştırmaya göre; Volkan R., bir süre önce DHKP-C üyelerince tehdit edilmişti. Volkan R., Emrah S.’den koruma istemiş, daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah S. korumaya yanaşmamıştı. Buna sinirlenen Volkan R., karşı gruba ait bir mekanı kundaklatmış, bu olay çatışmaların fitilini ateşlemişti. Bu çatışmalarda 2 kişi öldürülmüş, bu cinayetlerin davasının görüldüğü adliye önünde de taraflar çatışmıştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah S'nin elebaşılığını yaptığı çete üyesi 16 kişiyi yakalamış, Aramalarda 7 silah, 65 fişek ele geçirilmiş, çetenin olaylarda kullanarak Alibeyköy Barajı'na attığı 8 araç baraj gölünden çıkarılmıştı. Emrah S’nin izine ulaşılamamıştı.
Baraj gölünden çıkarılan araçların Sinan Kumaş'ın öldürülmesi, Cihan K.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi, Ahmet Mecik'in öldürülmesi, Mehmet Ali B. ve Burak I.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olaylarında kullanıldığı belirlenmişti. 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan 16 kişiden 15’i tutuklanmıştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Emrah S’nin çetesiyle çatışan rakip çeteye yönelik yürüttüğü operasyonda Volkan R. ve 6 adamını yakalamıştı.
Organize Şube ekipleri, 2017 yılından beri aradığı Emrah S’nin izini Sultangazi’de buldu. Sürekli adres ve kılık değiştirerek kaçan ve uzun soluklu bir takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan Emrah S. sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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