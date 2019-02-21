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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
21.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

‘Arap Emrah’ olarak bilinen suç örgütü lideri yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
‘Arap Emrah’ olarak bilinen suç örgütü lideri yakalandı

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında yaşanan çatışma, 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs, işyeri kurşunlama olaylarından aranan, olaylarda kullandığı 8 araç Alibeyköy Baraj gölünden çıkarılan ve uzun zamandır aranan Arap Emrah lakaplı çete elebaşı Emrah S. uzun soluklu takiple Organize Şube ekiplerince İstanbul’da yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlatmış, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin yaptığı çete ile Volkan R'nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.

Yapılan araştırmaya göre; Volkan R., bir süre önce DHKP-C üyelerince tehdit edilmişti. Volkan R.,  Emrah S.’den koruma istemiş, daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah S. korumaya yanaşmamıştı. Buna sinirlenen Volkan R., karşı gruba ait bir mekanı kundaklatmış, bu olay çatışmaların fitilini ateşlemişti. Bu çatışmalarda 2 kişi öldürülmüş, bu cinayetlerin davasının görüldüğü adliye önünde de taraflar çatışmıştı.

  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah S'nin elebaşılığını yaptığı çete üyesi 16 kişiyi yakalamış, Aramalarda 7 silah, 65 fişek ele geçirilmiş, çetenin olaylarda kullanarak Alibeyköy Barajı'na attığı 8 araç baraj gölünden çıkarılmıştı. Emrah S’nin izine ulaşılamamıştı.

Baraj gölünden çıkarılan araçların Sinan Kumaş'ın öldürülmesi, Cihan K.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi, Ahmet Mecik'in öldürülmesi,  Mehmet Ali B. ve Burak I.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olaylarında kullanıldığı belirlenmişti. 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan 16 kişiden 15’i tutuklanmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Emrah S’nin çetesiyle çatışan rakip çeteye yönelik yürüttüğü operasyonda Volkan R. ve 6 adamını yakalamıştı.

Organize Şube ekipleri, 2017 yılından beri aradığı Emrah S’nin izini Sultangazi’de buldu. Sürekli adres ve kılık değiştirerek kaçan ve  uzun soluklu bir takibin ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan Emrah S. sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

"Arap Emrah" çetesinin baraja attığı 8 araç böyle çıkarıldı
daha fazla video için
İşte suç makinesi Arap Emrah
İşte suç makinesi 'Arap Emrah'

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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