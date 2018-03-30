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    Arap çetesi cinayete de karışmış

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.03.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ortaköy’de, Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin amcasının oğlunun eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen çetenin bir iş insanını da Yalova’dan İstanbul’a kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı. Ortaköy’de, 24 Ocak 2018’de motosikletli iki saldırgan gece kulübü girişini kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı da mekanda koruma olarak çalışan Erhan Kayatekin öldürülmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

    İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayla ilgili Şişli ve Beyoğlu’da Özkan K.’nın liderliğini yaptığı ‘Arap çetesi’ olarak tanınan 12 kişi gözaltına alındı.

    Arap çetesi cinayete de karışmışPolisin yaptığı tespitlere göre, Palalı Sabri’nin amcasının oğlu Ziver Çelebi, 21 Ocak 2018 gecesi Şişli’de tanıdığı kişilerce işletilen bir gece kulübüne gitti. Kapıda bulunan koruma Gürhan E., Çelebi’yi içeri almadı. Bunun üzerine Ziver Çelebi, kapıda duranların ayaklarına ateş açtı. Gürhan E. ayaklarında vuruldu.

    Gece kulübünün korumalığını yapan Özkan K.’nın çetesi, buna karşılık vermek için harekete geçti. Olaydan 3 gün sonra motosikletli iki kişi Ziver Çelebi’nin mekanına silahlı saldırıyı düzenlendi. Motosikleti kullanan kişinin Atakan C., arkada silahı kullanan kişinin de daha önce ayaklarından vurulan Gürhan E. olduğu belirlendi.

    Yapılan soruşturmada, gözaltına alınan ‘Arap Çetesi’nin bir iş insanını da öldürdüğü ortaya çıktı. Eyüp’te, 10 Şubat 2018 günü boş arazi de cesedi bulunan Yaşar Tekmanlı’yı çetenin infaz ettiği belirlendi. İddiaya göre, çeteye başvuran Ahmet C. İle Selami C. adlı kişiler ‘700 bin lira bize borcu var. Tahsil edin’ diyerek yardım istedi.

    Bunun üzerine çete lideri Özkan K’nın talimatı ile Ortaköy saldırısında silah kullanan Gürhan E. ve Ümit A., harekete geçti. 2 şüpheli Yalova’da yaşayan Yaşar Tekmanlı’yı arabayla alarak İstanbul’a getirdi. Eyüp’te boş araziye götürülen Tekmanlı burada çete tarafından başına ateş edilerek infaz edildi. Olayda silahı kullanan kişinin Ümit A. olduğu belirlendi.

    Polis, şüphelilerin Yalova’da iş adamını arabaya alırken görüntülerine ulaştı. Soruşturmanın ardından ‘Arap çetesi’ adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: arap çete , Erhan Kayatekin cinayeti , NoMobil , gündem
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