Arap aydınlardan protesto
GEÇTİĞİMİZ Salı günü Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı için Arap meslektaşları konsolosluk önünde protesto gösterisi yaptı.
Elinde Cemal Kaşıkçı’nın posterini taşıyan Nobel Ödüllü Yemenli Gazeteci ve İnsan Hakları Savunucusu Tevekkül Karman, “Katliamları görmezden gelmiyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Bu yapılanların uluslararası camiada bir karşılığı olmalı. Suudi yönetimi hukuk tanımaz davranışlarının bedelini ödemeli” dedi.
Levent’teki konsolosluk binasında öldürüldüğü iddia edilen Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı için meslektaşları konsolosluk binası önündeydi. Türkiye’de yaşayan Mısır eski Cumhurbaşkanı Adayı ve Arap Demokratik Devrimler Meclisi Başkanı Eymen Nur, Nobel Ödüllü Yemenli Gazeteci Tevekkül Karman, MAZLUMDER Başkanı Ramazan Beyhan ve Türk Arap Medya Derneği üyeleri ellerinde İngilizce “Cemal Kaşıkçı’ya özgürlük” yazan pankartlar taşıdı.
Eymen Nur ve Tevekkül Karman yaptıkları açıklamalarda, Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini bilmediklerini, yaşıyorsa serbest bırakılmasını istedi.
YAŞANANLARIN TEK SORUMLUSU SUUDİ ARABİSTAN
Eymen Nur, “Bu yaşananların tümünü Suudi Arabistan yetkililerine ve otoritesine bağlıyoruz. Tek sorumlusu Suudi Arabistan’dır. Bu yapılan eylemlerin insan haklarına uymadığını söylüyoruz” dedi.
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