Arananlar listesindeki FETÖ imamı Almanya’ya iltica etti
FETÖ’nün beyin takımında yer alan, ‘İç Anadolu ve Ankara imamı’ Cemil Koca’ya Almanya’nın iltica hakkı tanıdığı öğrenildi.
FETÖ çatı davası ile KPSS sorularının çalınması davalarının firari sanığı olan Koca, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e yakın isimler arasında. 15 Temmuz’dan önce yurtdışına kaçan Koca’nın, Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne iltica başvurusu yaptığı belirlendi. Türk istihbaratının takip ettiği Koca’nın başvurusunun Almanya tarafından kabul edildiği ve iltica hakkı tanındığı ortaya çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Koca’nın bulunduğu ülkenin adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenlenmişti. ‘Yeşil kategori’de aranan Koca’nın başına 1 milyon lira ödül konulmuştu.
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