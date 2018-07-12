Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

    Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

    AYDIN (AA)
    12.07.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan da aranan 2 kardeş, bir villanın sauna kısmındaki gizli bölmesinde yakalandı.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kardeş, bir villanın sauna kısmındaki gizli bölmede yakalandı.     

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kardeşin, Karaova Mahallesi'ndeki bir villada saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.     

    Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, villanın sauna kısmında gizli bir bölme olduğunu tespit etti.     

    Gizli bölmeye giren polis ekipleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçları dahil 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet Ö (28) ile "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama dahil 5 ayrı suçtan aranan ve 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Musa Ö'yü (30) yakaladı.     

    Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

    Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı
        
    Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

    Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede yakalandı

    Etiketler: gizli bölme , aranan kardeşler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri