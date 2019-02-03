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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
03.02.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Arama devam ediyor! Sualtı görüş mesafesi 1 metre

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Arama devam ediyor! Sualtı görüş mesafesi 1 metre

Antalya'da hortum felaketi sırasında kaybolmasının üzerinden 11 gün geçen Buse Acar’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçlar adeta iğneyle kuyu kazıyor. İHA tarafından görüntülenen sualtında görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu kıyı kesiminde arama yapan dalgıçlar, jet-skilerden faydalanmaya başladı.

Kader Buse Acar'ın bulunması için farklı yöntemler deneyen arama kurtarma ekipleri tarafından dalgıçların daha verimli çalışabilmesi için “aqua plan” yöntemine başvuruluyor. Dalgıçların Buse’yi aradıkları denizde hala selin etkisi bulunduğundan görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu belirtiliyor. Arama faaliyetlerine Çamyuva Mahallesi sahilinde devam edilirken, dalgıçlar ya belirli noktalara botlarla götürülüp dalmaları sağlanıyor veya sahilden dalış yaparak Buse Acar’a ulaşmaya çalışıyorlar. Dalgıçların deniz dibi araştırmalarında kullanılan bir diğer yöntem ise “aqua plan” olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde dalgıçlar bir zodyak bot veya jet-skinin arkasına bağlanan 8-10 metrelik iplere tutunarak bu şekilde sahilden uzaklaşıyor. Jet-ski veya bot yavaş yavaş ilerliyor ve bu sayede dalgıçlar yorulmadan daha geniş bir alanı tarayabiliyor.

Arama devam ediyor Sualtı görüş mesafesi 1 metre

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ ANLATIYOR

Buse Acar’ı arayan dalgıçların en büyük sorunu ise sahile yakın kesimlerde görüş mesafesinin hala 1 metrenin altında olması. Bu yüzden dalgıçlar arama yapacakları alanı önceden iplerle şamandıralarla belirliyor, bu hatlar üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçların çalışma koşullarını ve sualtındaki görüş mesafesini yerinde görüntülemek için denize giren İHA kameramanı, çok yakınına geldiği halde dalgıcı sualtında görüntülemekte zorlandı. Dalgıçların sadece hava kabarcıkları görüntüye girerken, çekim yapan kameramanın kendi elini bile zor görüntüleyebildiği görüldü.

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