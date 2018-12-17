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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
17.12.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Aralık rekoru kırdı, yeni uyarı geldi

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Aralık rekoru kırdı, yeni uyarı geldi

ANTALYA Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya’da uzun yıllar Aralık ayı ortalaması 259 kilogramken, bu aralık ayında 17 günde metrekareye 262 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Öztürk, kent genelinde yarından itibaren yeni bir yağış sisteminin etkili olacağı uyarısında da bulundu.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, cuma günü yer yer şiddetli yağışlı olabileceğine yönelik uyarılarda bulunduklarını belirterek, şiddetli yağışın dün gerçekleştiğini söyledi. Antalya’nın merkez ilçelerinden Döşemealtı’na metrekareye 193 kilo, kent merkezine 165 kilo, Muğla’nın Ula ilçesine de 165 kilo yağmur düştüğünü belirten Öztürk, yağışın gün boyu Antalya merkez ve doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağını aktardı. Öztürk, "Akşam saatlerinde yağışlar kesilecek ama yarından itibaren yeni bir yağış sisteminin etkisinde kalacak. Özellikle doğu ilçelerinde kuvvetli ama aralıklı yağışlar bekliyoruz" dedi.

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17 GÜNDE REKOR GELDİ

Bu yağışların olağan olduğuna dikkati çeken Öztürk, Antalya’da ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamanın altında olduğunu söyledi. Aralık ayının yağışlı geçtiğine dikkati çeken Öztürk, "Antalya’da uzun yıllar Aralık ayı ortalaması 259 kilogramken bu aralık ayında 17 günde şu ana kadar 262 kilogram yağış kaydedildi. Aralık ayının sonuna kadar ekim ve kasım aylarının açığını kapatacağımız düşünüyoruz. Son 4 yılın yağış açısından en iyi aralık ayını yaşıyoruz" diye konuştu.

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KEMER İÇİN AÇIKLAMAYI GENEL MÜDÜRLÜK YAPACAK

Kemer ilçesinde dün şiddetli yağışlar yaşandığını hatırlatan Öztürk, bu konudaki açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapacağını söyledi. Öztürk, "Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar pazar günkü gibi kuvvetli olmayacak. Şu anda taşkın riski göremiyoruz" dedi.

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