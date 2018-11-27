Aralık ayında hangi balıklar yenir? Aralık'ta yenilmesi gereken balıklar
Sağlıklı beslenmede balık tüketiminin büyük önemi olduğu bilinen bir gerçek. Uzmanlar, vücut direncini artırmak için haftada 2 defa omega 3 bakımından zengin, sağlıklı protein kaynağı balık tüketimi konusunda vatandaşları uyarıyor. Bazı balıkların belli aylarda daha lezzetli olduğu da işin ustaları tarafından dile getiriliyor. Peki, aralık ayında hangi balıklar yenir? Aralık'ta yenmesi gereken balıklar neler?
İçeriğindeki omega 3 yağı sayesinde damar sertliği, tansiyon, kalp, damar ile felç gibi hastalıkları önlediği, obezite, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların etkilerini azalttığı bilinen balık, aralık ayında da severek tüketilmeye devam edecek. İşte, aralık ayında tüketilmesi işin ustaları tarafından önerilen balıklar...
Aralık ayında balıkların tam olarak yağlanıp lezzetlenir. Lüfer, torik, palamut ve uskumru bu mevsimde oldukça yağlı ve besleyicidir. Hamsi, tekir, barbunya gibi balıklar da bolca bulunup farklı çeşitlerde pişirilmeye müsaittir. İzmarit ve mezgitten uzak durulmalıdır. Çinakop, üremesi için yenmemelidir.
HAFTADA BİR BALIK TÜKETEN ÇOCUKLAR DAHA ZEKİ
Haftada en az bir kez balık tüketen çocukların daha zeki olduğu bildirildi. Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan, Pennsylvania Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların IQ seviyesinin, daha az tüketen ve neredeyse hiç yemeyenlerden ortalama 4 puan yüksek olduğunu ortaya koydu.
Çin'de yaşları 9 ila 11 olan, yüzde 54'ü erkek, yüzde 46'sı kız 541 çocuk üzerinde yapılan araştırma ayrıca haftada en az bir defa balık yiyen çocukların daha iyi uyuduğunu da gösterdi. Jianghong Liu liderliğinde yapılan araştırmada, her hafta balık tüketen çocukların IQ testlerinde "nadiren" veya "hiç" şıkkını işaretleyenlerden 4,8 daha yüksek puan aldığı, "bazen" balık yiyenlerde puan farkının 3,3 olduğu, yine balık tüketimi arttıkça uyku kalitesinin iyileştiği tespit edildi.
Bilim adamları daha önce de birçok balık türünde bulunan omega-3 ve yağ asitlerinin, gelişmiş zekayla ve daha kaliteli uykuyla bağlantısı bulunduğunu gösteren araştırmalar yapmıştı.
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