Aralık ayı ek ders ücreti ne zaman yatacak? Ek dersler ayın kaçında ödenecek?

Aralık ayı ek ders ücreti ne zaman ödenir sorusu son günlerde kadrolu ya sa sözleşmeli çalışan öğretmenlerin en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Öğretmenlerin araştırmalarına hız verdiği aralık ayı ek ders ücretleri hakkında detaylar sorgulanıyor. Peki, aralık ayında öğretmenler ek ders ücreti ne zaman alacak? İşte, detaylar.

ARALIK AYI EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler, ek ders ücretlerinin karşılığını aralık ayı son haftasında alması bekleniyor. Yani ek ders ücretlerinin 27 Aralık tarihine kadar hesaplara ödenmesi tahmin ediliyor.

Ödemelerin ocak ayının başında yapılması bekleniyordu. Ancak yılın bitmesinden dolayı aralık ayı ek ücretlerinin ay bitmeden ödenmesi ön görülüyor.

EK DERS ÜCRETİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler.

Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde haftada altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu mecburiyet dışında muvafakat ettikleri takdirde kendilerine okullarında, dengi veya orta dereceli resmi ve özel okullarda altı saate kadar daha ücretle ek ders verilebilir.