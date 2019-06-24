Araklı'daki sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor

Trabzon'da 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu; Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse’ye (78) ise ulaşılamadı.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Selin ardından başlatılan arama çalışmalarının 6'ncı günü olan dün, kayıp 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Böylece sel ve heyelan afetinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HAVADAN - KARADAN ARANIYORLAR

İlçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 2 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 377 kişilik ekip katılıyor.

ARAKLI-BAYBURT YOLUNDA ÇALIŞMA

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda da iş makineleriyle çalışmalar devam ettiriliyor. Çok sayıda iş makinesinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı yolun kalan kısmının da trafiğe açılması hedefleniyor.

Öte yandan 9 binanın yıkıldığı, yollar ve köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları da sürüyor.