Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.
Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Birlik Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol da ulaşıma kapandı.
Geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.
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