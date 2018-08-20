Arafat’a çıktılar
SUUDİ Arabistan’da bulunan hacı adayları, haccın farzlarından olan vakfeyi yerine getirmek üzere Arafat’a çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 80 bini aşkın Türk hacı adayıyla birlikte çıktığı Arafat’ta Vakfe duasında birlik mesajları verdi.
Bu arada Türkiye’den kutsal topraklara giden en yaşlı iki hacı adayından biri 107 yaşındaki Düzceli Ethem Verep, diğeri ise 103 yaşındaki Adıyamanlı Ayşe Topsoy oldu.
Ayşe Topsoy tüm gün Kabe’yi tavaf ederken tek üzüntüsü ise yaşı nedeniyle Sevr ve Hira’ya çıkamamaktı.
Ethem Verep ise yanındaki bir poşet dolusu ilaçla, 80 yaşındaki oğlu İsmail Verep’in desteğiyle Hac vazifesini yerine getirdi. Verep, sağlığının sırrını, “Yaylamız vardı. Hayvanımız vardı, yoğurdumuz vardı, kaymağımız vardı, yedik. Her şeyi yiyorum hâlâ. Yalnız eti azalttım. Gençler kendilerine iyi baksın. Hayatları kendi ellerinde” diye anlattı.
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