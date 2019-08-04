Arafat heyecanı
HAC görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 85 bini Türk 3 milyona yakın hacı adayı, Arafat’a çıkmaya hazırlanıyor.
Hacı adayları, Mekke’nin 25 kilometre güneydoğusunda yer alan Arafat’ta vakfe duası yaptıktan sonra hacı olacaklar. Hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’nin de yer aldığı ve haccın temel aşamalarından birini oluşturan Arafat’ta, arife gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi, çadırlarda ibadetle geçirecek. Hacı adayları Arafat’ta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuyacağı duayla vakfeye duracak.
MÜZDELİFE’DE GECE VAKFESİ
Müzdelife’deki gece vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Mina’ya yola çıkacak olan hacı adayları, şeytan taşladıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacak, bayramın birinci günü Mescid-i Haram’a (Kâbe) giderek tavaf ve Say görevini yaparak hacı olacaklar. Bayramın birinci günü öğlene doğru hac tamamlanırken, sonraki günlerde de şeytan taşlama devam edecek. Yatarak tedavi gören hacı adaylarının da ambulanslarla doktor kontrolünde Arafat’a çıkarılarak hacı olmaları sağlanacak.
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