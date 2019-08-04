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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuz DEMİR/MEKKE
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arafat heyecanı

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Arafat heyecanı

HAC görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 85 bini Türk 3 milyona yakın hacı adayı, Arafat’a çıkmaya hazırlanıyor.

Hacı adayları, Mekke’nin 25 kilometre güneydoğusunda yer alan Arafat’ta vakfe duası yaptıktan sonra hacı olacaklar. Hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’nin de yer aldığı ve haccın temel aşamalarından birini oluşturan Arafat’ta, arife gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi, çadırlarda ibadetle geçirecek. Hacı adayları Arafat’ta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuyacağı duayla vakfeye duracak.

MÜZDELİFE’DE GECE VAKFESİ

Müzdelife’deki gece vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Mina’ya yola çıkacak olan hacı adayları, şeytan taşladıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacak, bayramın birinci günü Mescid-i Haram’a (Kâbe) giderek tavaf ve Say görevini yaparak hacı olacaklar. Bayramın birinci günü öğlene doğru hac tamamlanırken, sonraki günlerde de şeytan taşlama devam edecek. Yatarak tedavi gören hacı adaylarının da ambulanslarla doktor kontrolünde Arafat’a çıkarılarak hacı olmaları sağlanacak.

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