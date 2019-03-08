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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TARSUS (Mersin), (DHA), AA
08.03.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Dehşeti iki gün önce yaşadı... Acı haber bugün geldi

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Dehşeti iki gün önce yaşadı... Acı haber bugün geldi

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, iki gün önce seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralanan Rabia Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erdal Ç. tutuklandı.

Olay, dün Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzeri Panorama Sitesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 NU 7745 plakalı otomobilde sürücünün yanında oturan Rabia Demir, bir anda kapıyı açıp, atladı. Otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Rabia Demir metrelerce sürüklenirken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dehşeti iki gün önce yaşadı... Acı haber bugün geldi

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, Plaka Tanıma Sistemi'ndeki kayıtlarda otomobilin Ülküköy Otoban çıkışında olduğunu belirledi. Bölgedeki ekiplere bilgi verilerek Mersin merkez otoban çıkışı uygulama noktasında sürücü Erdal Ç. yakalandı. Erdal Ç, gerekli işlemler için Yeni Mahalle Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Rabia Demir ise tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Rabia Demir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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