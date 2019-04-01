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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.04.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Araçları sele kapılmıştı... Kahreden haber geldi

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Araçları sele kapılmıştı... Kahreden haber geldi

Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi. Kaybolan iki kişiden birinin cesedine, olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

İlçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) dün gece saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki alanda bulunan araçtaki inceleme çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürüyor.

Olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında çalışmalarına devam eden ekipler, dere yatağında erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi.

Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çat Deresi taştı, akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
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