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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
05.04.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Aracıyla takla atan lise öğrencisi yaralandı

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Aracıyla takla atan lise öğrencisi yaralandı

İstanbul'da Arnavutköy'de 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı. Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan ve yaralanan lise öğrencisini yoldan geçenler araçtan çıkardı.

Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mustafa Akyürek, dün akşam saatlerinde 06 FJV 07 plakalı aracıyla Arnavutköy Karaburun Yolu'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan lise öğrencisini fark eden diğer sürücüler, yaralanan Akyürek'i araçtan çıkardı. Kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi, yaralı gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti.

Elinde kesikler bulunan gencin eline pansuman yapan ve kolunda kırık olma ihtimaline karşın kolunu sabitleyen sağlık çalışanı daha sonra kaza yerinden ayrıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇANTASINI SINIF ARKADAŞI ALDI

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Lise öğrencisi Mustafa Akyürek'in araçta kalan okul çantasını ise aynı okulda okuyan ve tesadüfen kaza yerinden geçen sınıf arkadaşı aldı.

Aracıyla takla atan lise öğrencisi yaralandı

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