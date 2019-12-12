Aracını çekiciden kurtarmak isterken otomobil çarptı!

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kadın aracını cadde üzerinde park ederek bir markete girdi. Kadın burada alışveriş yaptığı esnada trafik çekicisi yasak park yapan araçları kaldırmak için caddeye geldi. Onlarca aracın arasında kadının otomobilini seçen çekici görevlisi, aracı kaldırmaya başladı. O esnada aracının çekildiğini gören kadın bunu engellemek için hızla marketten çıktı. Koşarak caddeye atlayan kadına seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yere savrularak yaralanan kadının ayağı kırıldı. Kazanın ardından kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kadının sakinleştirilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının dehşeti yaşadığı kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracını kurtarmak isterken canından oluyordu

Görüntülerde, trafik çekici kadının aracının bulunduğu bölgeye geliyor. Çekici burada aracı çekmeye başladığı esnada kadın marketten çıkıyor. Koşarak yola atlayan kadına seyir halindeki otomobil çarpıyor. Çığlık attığı duyulan kadın yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli şokun ardından kadının yanına koşuyor. Vatandaşlar kadının ayağa kaldırırken, çekiciden inen trafik polisi çekicinin üstünden atlatarak olay yerine gidiyor.

“Kaza trafik çekicisinden sebep oldu”

Kaza hakkında konuşan İbrahim Şentürk, “Çekiciler durağa otobüs yanaşmadığı halde park sıkıntısı olan bu cadde de sürekli olarak anında aracı götürüyorlar. Bayan markete alışverişe girmiş. Alışveriş esnasında trafik çekicisi arabayı götürürken kadın arabaya müdahale etmek istiyor. O arada da hiç suçu olmayan biri, bayana vurmuş. Kaza trafik çekicisinden sebep oldu. Daha önce de aynı olaylar oldu. İçerisinde 3 yaşında çocuk olan bir otomobili götürdüler. Bizim şoförlerimizin hiçbiri yaya kaldırımının ne anlama geldiğini bilmiyor. Buna da yayalar da dahildir. Sürücüler yayalar geçerken üzerine sürüyorlar. Buraya ‘önce yaya’ diye yazdılar ama milletler görse deli derler” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.