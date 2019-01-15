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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,(DHA)
15.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Döviz dolu çantayı takside unuttu ama...

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Döviz dolu çantayı takside unuttu ama...

Atatürk Havalimanı'ndan aldığı İranlı turistin aracında 120 bin lira değerinde döviz olan çanta unuttuğunu gören taksi şoförü Can Çelebi(53) bulduğu parayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani (31) Çelebi'ye teşekkür ederken 200 dolar hediye etti. Çelebi'nin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'i Başkanı Fahrettin Can, "Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum" dedi.

İran'dan İstanbul'a çay ticareti yapmak için yanında taşıdığı döviz dolu çantayla gelen İranlı turist Reza Mandegani, Atatürk Havalimanı'ndan bindiği taksiyle gezmek için Taksim Meydanı'na gitti. Burada taksiden inen Mandegani, bir süre sonra yanında taşıdığı çantasını kaybettiğini fark etti. Bu esnada havalimanına dönen ve aracına yeni bir müşteri alan taksi şoförü Can Çelebi, yolcunun arka koltukta çanta olduğunu söylemesiyle birlikte çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne götürüp aracında içinde döviz, ziynet eşyası olan çanta unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine İranlı turiste ulaşılarak çantasının bulunduğu haberi verildi.

İKİNCİ YOLCUYU ALDIĞINDA FARK EDİLDİ

Mandegani'yi Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden aldığını söyleyen Can Çelebi, "Taksim Balo Sokağı'na götürdüm. Bıraktım. Geri geldim. İkinci yolcuyu alırken çantayı yolcu fark etti zaten. Yolcuyu bıraktıktan sonra yönetime geldim. Disiplin kurulunu aradım. Geldim teslim ettim. Disiplin kurulu başkanımız da yolcuya ulaşmış. Şimdi de hayırlısıyla yolcumuza çantasını teslim edeceğiz" diye konuştu.

Döviz dolu çantayı takside unuttu ama...

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Saat 18.30'da İstanbul'a geldiğini söyleyen Mandegani, çantasını ilk anda takside unuttuğunu anlamadığını söyledi. Mandegani, "Taksiyle Taksim'e gittim. Taksim'de çantamın kaybolduğunu o anda fark ettim ve buraya geldim. Türk halkına çok teşekkür ederim. Gezmek için İstanbul'dayım. İstanbul'da çay ticareti yapmak için gelmiştim" dedi.

"TAKSİCİLER DÜZGÜN ESNAFTIR"

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise Can Çelebi'nin bulduğu çantayı kendilerine hemen teslim ettiklerini söyleyerek, "Bunları bulup getirdi kendisi. Anlattığı gibi de önce başka bir beyefendi kardeşimizi alıyor. Sonra çantasını bu kardeşimiz unutunca başka bir yolcu haber veriyor çantayı. Şoför arkadaşımız sağ olsun misafirimizin dövizlerini alıp getiriyor. Burada bunlar sürekli olan şeylerdir. Sürekli taksici hakkında kötü imaj için aleyhimizde haberler yapılmaktadır. Maalesef bunlar doğru değildir. Taksici esnafı düzgün esnaftır. Helalinden para kazanan insanlardır" dedi.

AYIN ŞOFÖRÜ İLAN ETTİ

Atatürk Havalimanı'nda taksi şoförlerinden 45 yıldır sabıka kaydı alındığını söyleyen Can, "Hırsızlıklara bizim kooperatifimizde rastlanmamaktadır. Burada bulunan paralar çok büyük para gibi gözükse bile bizim buralarda sürekli olan şeylerdir. Ben Can kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum. Onu da ödüllendireceğiz ayrıca. Bizi gururlandırdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Reza Mandegani parasını bulup kendisine teslim eden şoför Can Çelebi'ye 200 dolar döviz hediye etti.

 

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