Aracında ölü bulundu
ANTALYA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, park ettiği otomobilinin içinde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonunda kimliği tespit edilen Karaaslan’ın beylik silahının da yanında durduğu görüldü.
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan olay hakkında şunları söyledi: “İlk bulgulara göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşımız 2014’te eşini kaybetmişti. Hakkında soruşturma olduğu gibi bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Kendisi son derece sakin, sessiz, çalışkandı. Yaşanan olay hepimizi derinden etkiledi. Hepimizin başı sağ olsun.”
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