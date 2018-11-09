Aracında kalp krizi geçiren işadamı hayatını kaybetti
Gıda sektöründe faaliyet gösteren işadamı Yüksel Ulaş aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ulaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı genç işadamı Yüksel Ulaş, önceki gün sabah saatlerinde Ümraniye'de aracında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Ulaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Yüksel Ulaş için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ulaş'ın cenazesine sevenleri ve çok sayıda işadamı katıldı. Ulaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. (Sabah)
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