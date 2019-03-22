Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi
GeriGündem Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.03.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi

Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.

O TAKSİCİ GÖZALTINDA

Atatürk Havalimanında aracına binen Senegalli yolcuya “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek fazla para isteyen taksici O.K gözaltına alındı. Gaspla suçlaması yöneltilen O.K'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.

Senegalli O.A.L, Atatürk Havalimanı'nda bir taksiye binmişti. Taksicinin fazla para talebiyle karşılaşmış ve  taksicinin hakaretlerine uğramıştı.  Taksicinin "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” sözlerine maruz kalan O.A.L, taksiden indikten sonra polise girerek şikayetçi oldu. 

Şikayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçerek kimliğini plakadan belirledikleri taksici O.K'yı gözaltına aldı. Gasp suçlaması yöneltilen O.K'nın olayın ortaya çıkmasının ardından Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. 

O.K, sorgusu için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

O taksici gözaltında
daha fazla video için

ATATÜRK HAVALİMANI TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.

Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.

Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi.

İTEO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada "Şikayete konu taksi sürücüsünün İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na (İTEO) üye olan Yeşilköy Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilişiği 22.3.2019 10:20 itibariyle kesilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaştırma Müdürlüğü Bünyesinde kurulan TUDES sisteminden ilgili kişinin şoför kartı da süresiz askıya alınmıştır. İlgili kişinin Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Ceza ve Ödül Yönetmeliği gerekli maddelerine ilişkin ihraç işlemleri gerçekleştirilmiş, ayrıca taksi aracına da 30 gün süreyle havalimanından uzaklaştırma cezası verilmiştir. Öte yandan ilgili taksi, Emniyet Müdürlüğü tarafından belli bir süre trafikten men edilmiştir." dedi.

Taksiciden aracına binen turiste şok sözler
daha fazla video için
Taksiciden aracına binen turiste şok sözler: Sen terörist misin
Taksiciden aracına binen turiste şok sözler: Sen terörist misin?
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump'a tepki

Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi

FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu

Böyle küstahlık görülmedi! Görüntüleri gülerek izledi…