Aracına binen turist için sözleri şoke etmişti! Diğer taksiciler bu hale getirdi
Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.
O TAKSİCİ GÖZALTINDA
Atatürk Havalimanında aracına binen Senegalli yolcuya “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek fazla para isteyen taksici O.K gözaltına alındı. Gaspla suçlaması yöneltilen O.K'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.
Senegalli O.A.L, Atatürk Havalimanı'nda bir taksiye binmişti. Taksicinin fazla para talebiyle karşılaşmış ve taksicinin hakaretlerine uğramıştı. Taksicinin "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” sözlerine maruz kalan O.A.L, taksiden indikten sonra polise girerek şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçerek kimliğini plakadan belirledikleri taksici O.K'yı gözaltına aldı. Gasp suçlaması yöneltilen O.K'nın olayın ortaya çıkmasının ardından Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.
O.K, sorgusu için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ATATÜRK HAVALİMANI TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.
Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.
Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.
Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi.
İTEO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada "Şikayete konu taksi sürücüsünün İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na (İTEO) üye olan Yeşilköy Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilişiği 22.3.2019 10:20 itibariyle kesilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaştırma Müdürlüğü Bünyesinde kurulan TUDES sisteminden ilgili kişinin şoför kartı da süresiz askıya alınmıştır. İlgili kişinin Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Ceza ve Ödül Yönetmeliği gerekli maddelerine ilişkin ihraç işlemleri gerçekleştirilmiş, ayrıca taksi aracına da 30 gün süreyle havalimanından uzaklaştırma cezası verilmiştir. Öte yandan ilgili taksi, Emniyet Müdürlüğü tarafından belli bir süre trafikten men edilmiştir." dedi.
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