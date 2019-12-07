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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
07.12.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Aracına aldı, döverek gasbedip, yola attı

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Aracına aldı, döverek gasbedip, yola attı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Abdülsamet E. (34), yolda görüp zorla aracına aldığı F.A.’yı darbederek, cep telefonunu aldıktan sonra yol kenarına attı. Saldırgan gaspçı polis tarafından yakalandı.

Abdülsamet E.(34), dün gece aracıyla giderken, çevreden tanıdığı F.A.’yı, gördü. Zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı darbetmeye başladı.

Abdülsamet E., elindeki telefonu alıp, F.A.'yı araçtan attı. Yaralanan F.A., ihbarla gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı bu sabah yakaladı. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim” dedi. Soruşturma başlatıldı.

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