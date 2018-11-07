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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet IŞIK/ KONYA, (DHA)
07.11.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

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Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da mobilyacı Mehmet Özer (38), arkadaşı Ferhunde H. (35) ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu. Durumu fark edip, araçtan kurtulan Ferhunde H., yüzerek kurtuldu. Araç içinden çıkan ve balçığa saplanan Mehmet Özer ise boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet’inde meydana geldi. Mehmet Özer, arkadaşı Ferhunde H. ile otomobiliyle bir süre gezdikten sonra Ardıçlı Gölet’i kenarına gelip, araç içinde oturup sohbet etmeye başladı. Ardından Özer ve Ferhunde H., araç içinde uyudu. Bu sırada otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden hareket edip gölete uçtu. Otomobil su almaya başlayınca durumu fark etmeleri üzerine Ferhunde H., araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. Otomobilinden çıkmayı başaran Mehmet Özer ise balçığa saplandı. Seslenmesine rağmen Özer'den cevap alamayan Ferhunde H., yakındaki caddeye çıkıp yoldan geçen aracı durdurdu. Ardından da polis merkezine giderek yardım istedi. Fenalaşan Ferhande H., Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, arkadaşı kurtuldu
daha fazla video için

Olay yerine gelen polis, göletin çevresinde yaptığı araştırmada lastik izlerinden otomobilin suya düştüğü yeri belirledi. Ardından su altı polisi ekipleri çağrıldı. Ekipler gölette yaptığı aramada otomobilin dışında balçığa saplanan sürücü Özer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Özer'in, cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ARAÇTAN ÇIKTI AMA SUDAN ÇIKAMADI'

Arkadaşı Mehmet Özer ile birlikte göletin kenarında otomobil içinde uyudukları sırada aracın aniden hareket ettiğini ileri süren Ferhunde H., ifadesinde ''Aracın içi su almaya başlayınca durumu fark ettik. Kendi çabalarımızla araçtan çıktık. Yüzerek kenara ulaştım. Mehmet araçtan çıkmıştı ama sudan çıktığını görmedim. Mehmet'e seslendim, cevap vermeyince yakındaki caddeye çıkıp, yoldan geçen aracı durdurarak, polise gidip yardım istedim'' dediği öğrenildi.

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