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    Aracın altında kalan çocuğu böyle kurtardılar

    MARDİN (İHA)
    14.03.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Midyat ilçesinde kendisine çarpan aracın altında kalan çocuğu kurtarmak için onlarca kişi aracı kaldırarak yaralı çocuğun aracın altından çıkarılmasını sağladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, Midyat ilçesi Akçaya Mahallesi Yılmazlar Caddesi üzerinde bulunan itfaiye meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla alışverişten dönen küçük çocuk karşıdan karşıya geçerken sürücüsünün kendisini fark etmediği hafif ticari aracın altında kaldı. Çevredekilerin uyarması üzerine aracını durduran sürücü olayın şokuna girerken bir anda toplanan onlarca kişi itfaiye erlerinin de yönlendirmesiyle aracı yana doğru çevirerek yaralı çocuğu kısa sürede aracın altından çıkardı. Yaralı olarak kurtulan çocuk Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: mardin , araba , çocuk , gündem
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