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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.11.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı

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İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Zaman ve iş gücü kaybını azaltmayı hedefleyen projeyle, kayıt işlemlerinin sahadan yapılmasıyla süreçleri hızlandırmak ve vatandaşa hizmet kalitesini arttırmak amaçlandı.

Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Sürücüler bazen park edilmesi yasak olan yerlere, trafiğin akışını engelleyecek şekilde otobüs duraklarına, yangın musluklarının önüne, kavşaklara park edebiliyorlar. Bu ve benzeri durumlarda trafiğin akışını sağlamak amacıyla araçları çekici yardımıyla çekmek durumunda kalıyoruz. Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerde bulamayınca aracın nerede olduğuyla ilgili bir merak ve korku duygusuna kapılıyorlar. Polisin aracı çekmesi iyi ihtimal çünkü aracın çalınma ihtimali de var. Bu gibi durumlarda sürücünün kaygısını gidermek amacıyla araç çekim işlemlerinin anında sürücü ve araç sahiplerinin haberi olması amacıyla mobil uygulama geliştirdik."

Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara "İSTMOP" uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek.

UYGULAMADA KURAL İHLALİNİN FOTOĞRAFI DA YER ALIYOR

Trafik polislerince hatalı park sonucu araç trafikten çekilirken bilgiler "anında" uygulamaya yüklenecek. Görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek, otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak.

Başkomiser Şen, "Mobil kullanıcılar, 'Aracınız şu an çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz, aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an şu otoparkta. Otoparkın iletişim bilgilerini ve konumuna navigasyon aracılığıyla tek tuşla yol tarifi alabilecek." dedi.

Şen, uygulamanın diğer bir özelliğinin de aracın çekilmesine neden olan kural ihlalini açıklaması ve ihlalin fotoğraflanarak uygulamada yer alması olduğunu belirterek, "Bazen sürücülerden 'ben hatalı yere park etmemiştim, park ettiğim yerde bir ihlal yoktu' gibi itirazlara karşı kural ihlalinin fotoğrafla sunularak itirazların önüne geçilecek." diye konuştu.

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