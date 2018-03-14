Araç plakası sorgulama işlemi | E Devlet plaka sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el araba satın almak isteyen kişiler için oldukça önemli bir işlem olan araç plakası sorgulamayı, herhangi bir devlet kurumuna gitmeden e-Devlet'ten kolay bir şekilde vakit kaybetmeden yapabilirsiniz. Ayrıca plaka sorgulama için e-Devlet dışında da alternatifler var. İşte merakla araştırılan araç plakası sorgulama hakkında tüm detaylar...

ARAÇ PLAKASI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar araç plakası sorgulama işlemini dört farklı şekilde gerçekleştirebilir. Bu seçenekler ise şunlar; e-Devlet, SMS, EGM'nin internet sitesi ya da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’dir. Bu dört seçenekten en çok tercih edilen ise e-Devlet kapısı aracılığı ile sorgulama işlemi.

Sorgulama işlemi sonunda vatandaşlar almak istedikleri aracın kasko durumu ve aracın çalıntı olup olmadığı gibi detayları görebilir. Ayrıca sorgulama sonucunda aracın markası, rengi, modeli, tescil birimi ve hak mahrumiyeti bilgilerine de ulaşılır.

E DEVLET İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plaka sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. E-Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan "Emniyet Genel Müdürlüğü" menüsünü açarak "Araç Plaka Sorgulama" bölümünü seçtikten sonra sizden istenilen bilgileri girerek plaka sorgulaması yapabilirsiniz.

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SMS İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

7 TL ücret ödeme karşılığın tüm mobil operatörlerden araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz. SMS ile araç sorgulamak için; "DETAY" yazıp 5664’e SMS göndererek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EGM İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile araç plaka sorgulama işlemi, "www.egm.gov.tr" internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine girdikten sonra "Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama" bağlantısına tıkladıktan sonra, gerekli bilgileri girerek araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç plaka sorgulama yapmak istiyorsanız, "www.sbm.gov.tr" adresine giriş yapıldıktan sonra, "Sorgulamalar ve Online İşlemler" kategorisine tıklayarak araç plaka sorgulamasını yapabilirsiniz.