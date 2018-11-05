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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.11.2018 - 02:57, Son Güncelleme:

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

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Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi. Uyuduğu odaya 2 ayda 2. kez araç girdiğini görünce şoka giren ev sahibi genç, “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diyerek tepki gösterdi. Sürücü olmadığını söyleyerek başka birini sürücü diye getiren ancak görgü tanıklarının sürücü olarak teşhis ettiği şahıs ise gözaltına alındı.

Olay 23.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günbatımı Sokak’taki tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı(22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, odasının kapısını açtığında evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi.

Gürültüye uyanan komşuların da yardımıyla araçtan çıkanlar kazanın şoku ile önce olay yerinden kaçtı. Evde bulunan ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Gürkan Adalı ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından sokağa gelen baba İbrahim ve anne Solmaz Adalı ile mahalleli, mezarlık bölgesinde alkol alanlar nedeniyle benzer kazaların sık sık yaşanmasına tepki gösterdi.

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

KAÇAN SÜRÜCÜ YERİNE BAŞKASI GELİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ev sahibi ve komşuları dinlediği esnada ise kaza alanına gelen 3 kişi, sürücünün yanlarındaki genç olduğunu iddia edince kısa süreli gerginlik çıktı. Sürücünün gelen 3 kişinin arasındaki alkollü olduğunu iddia ettikleri A.K. olduğunu söyleyen Adalı ve tanıklar, şahıslar ile tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin ara girmesi sonrası Adalı ve mahalleli sakinleşirken, sürücü olduğu iddia edilen A.K. polis aracına alındı.

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

DAHA ÖNCE ARAÇ GİREN ODAYI YENİ YAPTIRMIŞLAR

Olay sırasında diğer oğlunda misafirlikte olduğunu evi görünce şoka girdiğini söyleyen baba İbrahim Adalı, “Ses duydu, bir de baktı ki bir şey parlıyor. Sonra adamı karşısında görmüş. Bu tarafa gelemeyince adam elini uzatıp oğlumu almış. Adama su vermiş oğlum, şoka girmiş diye. Burası bizim oturma odamız. Daha önce de çatıdan oğlumun uyuduğu odaya uçmuştu. O odadan çıkmıştı araba. Yani o odayı yeni yaptık. Burayı da tamir etmiştik. Çatıdan geldi, yukarıdan. Çok süratliydi, alkollüydü. 4-5 metre uçarak çatıya girdi” dedi.

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

“MİSAFİRDEN ÇOK ARAÇ GELİYOR BİZİM EVİMİZE”

Uyuduğu esnada odaya giren araç ile şoka girdiğini söyleyen Gürkan Adalı ise, “Ben bu odada yatıyordum zaten. 15 dakika oldu olmadı lavaboya gidip içeri odama geçtim. Daha dalmamıştım ki araba uçmuş. O şeyle kalktım baktım araba mı uçmuş diye bir şey parlıyor. Telefonun flaşını bir yaktım araba evin içinde duruyor yani. 10 dakika önce kalkmasaydım üzerime uçacaktı. Araçtakileri gördüm, polise de söyledim. 2-3 ayda bir araç giriyor. Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diye konuştu.

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

ARACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından şikayetçi olan ev sahibi, tanıklar ve alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K., polis aracına alınarak işlemler için Yenikent Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Araç eve çatıdan girdi mahalleli ayağa kalktı: “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize”

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