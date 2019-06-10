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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.06.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

 Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü 

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 Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü 

Bursa'da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu. 

Vicdansız sürücünün çarptığı köpek çamura saplandı. Sahibi 24 saat sonra köpeğini bulup belediyeye haber verdi. Köpeğin ilk sahibi onu o halde görünce duygularına hakim olamadı. "Hata mı yaptım. Bakamadım be oğlum. Günahına mı girdim senin" diye köpeğine seslendi. İznik ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Yeşilcami Mahallesi Dereköy yolu üzerinde bulunan İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarpıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi. 

Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi. Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı. Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum ki. Aslanım benim. Bakamadım oğlum. Kurtaracağım ben seni" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bakamadım gücüm yoktu. İsmail ağabey ben bakarım deyince seni ona teslim ettim" diyerek baş ucunda üzüntüsünü dile getirdi. Olay yerine gelen İznik belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. İğnenin etkisiyle sersemleyen köpek ekiplerin yardımı ile çıkarılarak kamyonete konuldu. Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü. 

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü


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