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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-İHA-DHA
17.08.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Araç baraja uçtu 4 kişinin cansız bedenleri bulundu

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde iki oğlu ve iki damadıyla birlikte düğüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi baraja uçtu. Otomobilde bulunan 5 kişiden biri yüzerek kıyıya çıkarken gece saatlerinde 4 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kışla Barajı'nda arama faaliyetlerini yürüten dalgıçlar, aracın arka koltuğunda baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedenine ulaştı.

Barajın dibinde çalışmalarını sürdüren dalgıç ekibi, İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu.

 

Araç baraja uçtu 4 kişinin cansız bedenleri bulundu

Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Araç baraja uçtu 4 kişinin cansız bedenleri bulundu

Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrilmiş, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Araçta bulunan baba Hüseyin, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damadı Muhammed Karakaş'ı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 

Araç baraja uçtu 4 kişinin cansız bedenleri bulundu

Sudan çıkmayı başaran Üstünbaş'ın sağlık ekiplerine, kendisi ve 3 kişinin araç suya batmadan önce aracın üstüne çıktıklarını, kendisinin yüzerek kıyıya ulaştığını, diğerlerinin araçla birlikte kaybolduğunu söylediği öğrenilmişti.

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