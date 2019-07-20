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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arabuluculukta yüzde 72 anlaşma

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Arabuluculukta yüzde 72 anlaşma

YARGI Reformu Strateji Belgesi’nin en önemli başlıklarından olan ve genişletilmesi hedeflenen arabuluculuk uygulamasında son altı yılda büyük başarı sağlandı.

2013’te hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde altı yılda hukuki uyuşmazlıklarda arabulucuya giden 801 bin 527 dosyada yüzde 72 oranında anlaşma sağlandı. Böylece, aralarında iş ve komşu uyuşmazlıkları da olan 521 bin dosya mahkemesiz çözüme kavuştu.

198 BİN 760 DOSYA MAHKEMEYE

Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasının başarısı rakamlara yansıdı. Hukuk uyuşmazlıklarında 2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen dosya sayısı 801 bin 527’ye yükseldi. Bu dosyalardan 521 bin 798 dosya anlaşmayla çözüme kavuşturulurken, anlaşma sağlanamayıp mahkemeye yönlendirilen dosya sayısı 198 bin 760 oldu. Bu yılın ilk ayından itibaren ihtiyari uyuşmazlıklarda arabuluculuklara gelen toplam başvuru sayısı 71 bin 807’ye ulaştı. Bu başvuruların yüzde 99’unda arabulucular kanalıyla çözüme ulaşıldı. Tam 62 bin 606 başvuruda mahkemeye gidilmeden uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise sadece 676 oldu.

1 SAATTE ÇÖZÜM

- Arabuluculuk sayesinde vatandaşlar zamandan ve dava masraflarından tasarruf edebiliyor. Mahkemeye giden davalar 200 gün ila 400 gün arasında sonuçlanırken, arabuluculukta bir dosyanın çözümü bazen 1 saatte olabiliyor. Arabuluculuk özellikle iş dünyası, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa katkı sağlarken, yargının iş yükü de hafifliyor.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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