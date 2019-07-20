Arabuluculukta yüzde 72 anlaşma
YARGI Reformu Strateji Belgesi’nin en önemli başlıklarından olan ve genişletilmesi hedeflenen arabuluculuk uygulamasında son altı yılda büyük başarı sağlandı.
2013’te hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde altı yılda hukuki uyuşmazlıklarda arabulucuya giden 801 bin 527 dosyada yüzde 72 oranında anlaşma sağlandı. Böylece, aralarında iş ve komşu uyuşmazlıkları da olan 521 bin dosya mahkemesiz çözüme kavuştu.
198 BİN 760 DOSYA MAHKEMEYE
Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasının başarısı rakamlara yansıdı. Hukuk uyuşmazlıklarında 2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen dosya sayısı 801 bin 527’ye yükseldi. Bu dosyalardan 521 bin 798 dosya anlaşmayla çözüme kavuşturulurken, anlaşma sağlanamayıp mahkemeye yönlendirilen dosya sayısı 198 bin 760 oldu. Bu yılın ilk ayından itibaren ihtiyari uyuşmazlıklarda arabuluculuklara gelen toplam başvuru sayısı 71 bin 807’ye ulaştı. Bu başvuruların yüzde 99’unda arabulucular kanalıyla çözüme ulaşıldı. Tam 62 bin 606 başvuruda mahkemeye gidilmeden uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise sadece 676 oldu.
1 SAATTE ÇÖZÜM
- Arabuluculuk sayesinde vatandaşlar zamandan ve dava masraflarından tasarruf edebiliyor. Mahkemeye giden davalar 200 gün ila 400 gün arasında sonuçlanırken, arabuluculukta bir dosyanın çözümü bazen 1 saatte olabiliyor. Arabuluculuk özellikle iş dünyası, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa katkı sağlarken, yargının iş yükü de hafifliyor.
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