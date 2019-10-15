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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Arabuluculuk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Arabuluculuk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından başvuruları alınan arabuluculuk sınavı için bekleyiş devam ediyor. Başvuruları geçerli olan ve 2019 arabuluculuk sınavlarına hazırlanan adaylar, bir yandan da arabuluculuk sınav tarihini araştırıyor. Peki, arabuluculuk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, arabuluculuk yazılı sınavına yönelik bilgiler.

19 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde başvuruları tamamlanan arabuluculuk sınavları için geri sayım başladı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların adı ve soyadının yer aldığı liste Daire Başkanlığının www.adb.adalet.gov.tr internet sitesinden 14 Ekim tarihinde ilan edildi.  "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden başvurularını gerçekleştirip sınava girmeye hak kazanan adaylardan başarılı sayılanlar göreve başlayacak. Peki, 2019 arabuluculuk sınav tarihi ne zaman?

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da yapılacak.

ARABULUCULUK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Arabuluculuk sınavına girecek olanlar için başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden
sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

ARABULUCULUK EĞİTİMİ NEREDEN ALINIR?

Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından veriliyor. Bu kuruluşlar izin alarak eğitim verebilir. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamlarda ve www.adb.adalet.gov.tr adresinden yayımlanıyor.

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