Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilecek ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu. Sınava yönelik son hazırlıklarını tamamlayan arabulucu adayları, artık sınav tarihini beklemeye başladı. Gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının gireceği Arabuluculuk Sınavı için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınavda başarılı olacak 5 bin kişi, arabulucu olarak göreve başlayacak. İşte, 2019 Arabuluculuk Sınavı hakkında ayrıntılar...
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Yazılı Sınavı, 24 Kasım'da yapılacak.
ARABULUCU NEDİR?
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
ARABULUCULAR NE İŞ YAPACAK?
Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.
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