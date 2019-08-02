Arabuluculuk sınavı için tarih belli oldu
dalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada arabuluculuk sınavının 24 Kasım tarihinde yapılacağını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
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