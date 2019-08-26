Arabuluculuk Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığınca 5 bin kişinin alınacağı arabuluculuk için yapılacak sınava başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin müracaat geldi. Söz konusu sınavın başvuru süreci halen devam ediyor. Peki, Arabuluculuk Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı. Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.
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