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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Arabuluculuk sınav yerleri nasıl öğrenilir? Arabuluculuk sınav giriş belgesi sorgulama

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Arabuluculuk sınav yerleri nasıl öğrenilir? Arabuluculuk sınav giriş belgesi sorgulama

19 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde başvuruları tamamlanan arabuluculuk sınavı için geri sayım başladı. 24 Kasım tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılacak olan sınav için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, arabuluculuk sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2019 arabuluculuk sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınavla ilgili detaylar.

15 ilde sınavı gerçekleşecek olan arabuluculuk sınavı giriş yerleri, Adalet Bakanlığı'nca Hacı Bayram Veli Üniversitesi ASOYS ekranından açıklandı. Sınav giriş belgelerini henüz almayan adaylar, sınav yerleri ile ilgili detaylara yoğunlaştı. Adaylar, arabuluculuk sınav yerlerini kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurarak görüntüleyecekler. İşte, arabuluculuk sınav yeri görüntüleme sayfası.

ARABULUCUK SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 18 Kasım 2019 – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr internet adresi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve belirledikleri şifre ile alabilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, hâkim ve savcı kimliği, noter kimliği, avukat kimliği, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınav süresi 150 dakika olup, sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası sınavdan çıkılmayacaktır. Sınav süresince herhangi bir nedenle salondan çıkan adaylar tekrar sınava alınmayacaktır.

Sınav; çoktan seçmeli 5(beş) cevap şıklı, toplam 100 adet sorudan oluşacaktır. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak olup yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Sınav sonrasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

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