Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Arabuluculuk sınav heyecanını geride bırakan adaylar şimdi sonuç beklentisi içerisinde. Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen ve başarılı olan 5 bin kişinin ‘arabuluculuk’ yapmaya hak kazanacağı sınav, kısa bir süre önce gerçekleştirildi. Peki, arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunlarının girdiği arabuluculuk sınavı 25 Kasım tarihinde, 15 ilde tamamlandı. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak. Peki, arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçlarının tarihi hakkında ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yapılmış bir açıklama yok. Ancak arabuluculuk sınav sonuçlarıyla ilgili bir gelişme yaşanır yaşanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.
Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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