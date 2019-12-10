Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! Arabuluculuk sınav soruları yayımlandı mı?

Arabuluculuk sınav sonuçları, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen arabuluculuk sınav sonuçları, TC Kimlik Numarası ile kolayca öğrenilebilecek. Peki, arabuluculuk sınav soruları yayımlandı mı? İşte, arabuluculuk sınavı sonrası bazı detaylar

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Arabuluculuk sınav sonuçlarını, aşağıdaki linke tıklayarak ulaştıktan sonra TC Kimlik Numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

ARABULUCULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen arabuluculuk sınavının soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Sorular ve cevaplar yayımlandığı an haberimizin içerisine dahil edilecektir.

SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Süre

hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.