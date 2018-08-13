Arabayı böyle kullandı
KONYA'da tavanına oturduğu otomobilin direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlike yaratan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karatay’da kaydedilen görüntülerde 42 CSE 94 plakalı otomobilin sürücüsü, aracın tavanına oturarak ayaklarıyla direksiyonu kontrol etmeye çalışıyor. Görüntülendiğinin fark eden sürücü, çevredekilerin tepkilerine rağmen yoluna devam ediyor.
Olayın sosyal medyada yer almasının ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracın sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor.
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