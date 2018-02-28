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    Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı

    DHA
    28.02.2018 - 23:59 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesine ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte İzmir’den gelen Murat Özboyacı’nın iddiaya göre 565 bin TL’si yemek için ayrıldıkları sırada arabasından çalındı.

    İzmir’den Bodrum’a ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte gelen Murat Özboyacı, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi’ndeki Tapu Müdürlüğü’ne gelerek satıcıyı beklemeye başladı.

    Evi alacakları 565 bin TL’yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı’nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu.

    Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı

    Öğle saatlerinde tapu müdürlüğünün yan tarafındaki sokağa 34 ZK 6412 plakalı otomobilini park eden Özboyacı, arkadaşlarıyla parayı otomobilin bagajına bırakarak yemeğe gitti.

    Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti. Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı.

    Arabasında bıraktığı 565 bin TL çalındı

    Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özboyacı ve arkadaşlarının, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 8 saattir emniyette oldukları öğrenildi.

    Etiketler: muğla , bodrum , hırsızlık , son dakika
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