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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.11.2019 - 16:35, Son Güncelleme:/

Ara tatilde hangi etkinlikler yapılacak? MEB ara tatil etkinlik programı

18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da yapacak. Öte yandan MEB, öğrencilerin dinlenirken bir yandan da keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan bir program hazırladı. Peki, ara tatilde hangi etkinlikler yapılacak?

Ara tatilde hangi etkinlikler yapılacak? MEB ara tatil etkinlik programı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ara tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik pek çok alanda faydalı etkinlikler hazırlandı. İşte, MEB ara tatil etkinlik programı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin bilgi verdi.

Toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatillerinin uzun tutulduğunu söyleyen Yusuf Büyük, artık köylerde yaşayan insan sayısının azaldığına ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemlerinin olmadığına işaret etti.

Büyük, bu çerçevede değişikliğe gittiklerini ve ara tatil uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Ara tatil, bir tatil değildir. Eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

ÖĞRENCİLER İÇİN ETKİNLİKLER

Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.

Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var." bilgisini paylaştı.

"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek." diye konuştu.

 

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