Ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil kaç gün olacak?
Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki milyonlarca öğrenci, ara tatil heyecanı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıklamıştı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil kaç gün olacak?
Öğrenciler ve velilerin gözü bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil tarihlinde. Yaz tatilinden alınan 2 hafta nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil kaç gün olacak?
Takvime göre, 9 Eylül 2019'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışını yapan öğrenciler, 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatilini yapacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
Yaz tatili 11 hafta olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.
Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.
Temel amaç verimliliği artırmak
Bir haftalık ara tatilin sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitimsel faaliyetlere katılması, birtakım eğitim çalışmalarının içinde olması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim çalışmaları ve bu arada okullarımızın da ara tatillerde bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması, yenilenmelerinin de hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek.
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