Ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili ne zaman?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin ara tatili devam ediyor. Neredeyse bir haftayı geride bırakacak öğrenciler, kasım ara tatilinin bitiş tarihi ile nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Nisan ara tatili ne zaman?
Ara tatil tüm hızıyla devam ederken, ara tatilin son bulacağı ve ders başı yapacakları tarihi merak eden öğrenciler, bir yandan da nisan ara tatili hakkında araştırma yapıyor. İşte, MEB ara tatil takvimi...
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle