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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2019 2020 MEB yarıyıl, kasım ve nisan tatili takvimi

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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2019 2020 MEB yarıyıl, kasım ve nisan tatili takvimi

Milyonlarca öğrencinin eylül başında ders başı yapmasının ardından, tatil günleri şimdiden gündeme gelmeye başladı. Sınav ve sözlülerde ter dökecek olan öğrenciler, ilk ara tatil ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan, tatil planı yapan veliler de MEB 2019 2020 tatil takvimini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ne zaman? İşte, okullarda tatil dönemleri hakkında detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl uygulanmaya koyulan ara tatil dönemleri için geri sayım başladı. Bakanlık yaz başında, eğitim öğretim programı kapsamında ara tatil takvimini paylaşmıştı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte, yarıyıl, kasım ve nisan tatili takvimi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

MEB'DEN E REHBETLİK HİZMETİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF işbirliğinde yürütülen Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitesinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Selçuk, Türk eğitim tarihi açısından önemli adımların atıldığı bir toplantının düzenlendiğini söyledi.

Çocukların yönlendirilmesi ve rehberlik çalışmalarıyla ilgili güçlü bir altyapının kurulmasının Türkiye'deki her kesim tarafından büyük bir beklenti olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Rehberlik ve araştırma merkezlerimizdeki rehber öğretmenlerimizin donanım olarak, eğitsel olarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması oldukça önemli. Bu yönlendirmenin yapılabilmesi, ciddi anlamda yazılımsal ve donanımsal bir altyapıyı gerektiriyor. Bu çalışmanın da önemi buradan geliyor. Bu çalışmayla birlikte bütün rehberlik ve araştırma merkezlerimizin altyapısının güçlendirilmesi, burada çalışanların yetkinliklerinin artırılması ve bir yazılım desteğiyle veriye dayalı yönetim söz konusu olabilecek. 2023 Eğitim Vizyonu'nda rehberlik hizmetlerine yönelik ciddi bir beklentinin bulunuyor. Bu beklentinin bugün karşılanıyor olması benim açımdan çok değerli.

e-Rehberlik sisteminin kurulması veriye dayalı yönetim açısından önemli. Hangi öğrencinin hangi yeteneği, hangi projesi, ne şekilde, ne zaman yapıldı? Yıllar itibarıyla her bir öğrencinin izlenebilmesi için bütün bu çalışmaların ne şekilde ortaya konulacağının kayıt altına alınması lazım. Bir öğrenci, başka bir şehre gitse bile o öğrencinin geçmişteki bütün becerilerinin, projelerinin, ilgisinin, yeteneğinin hangi alanlarda olduğunu bilebilmeliyim. Bunu sağlayan bir e-Rehberlik altyapısı var. Bu dijital altyapı sayesinde çocukların yıllar itibarıyla bütün öğrenim hayatı boyunca izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir yol haritası koyabilme imkânı doğuyor. Bir öğrencinin geçmişte hangi aşamalardan geçtiğinin izlenebilmesi ve öğrencinin tanınması açısından gerek uzmanlara, gerek rehber öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize çok ciddi bir kaynak ortaya çıkıyor ve bu birikimlilik üzerine yıllar itibarıyla tüm öğrencilerin nasıl bir donanıma sahip olduğu ve olacağı konusunda bir öngörü de geliştirmiş olacağız.

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