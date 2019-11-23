Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Geçtiğimiz hafta ara tatile başlayan milyonlarca öğrenci, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ara tatilin biteceği ve yeniden ders başı yapacakları tarihleri merak ediyor. Öte ayndan ikinci ara tatilin tarihine yönelik araştırmalar da şimdiden başladı. Peki, ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen ara tatilin bitiş tarihine odaklandı. Gözler şimdi bu yıl il kez uygulanan ara tatilin bitişi ve okulların açılış tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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