Ara Güler sergisini açtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ABD’nin New York kentindeki Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası’nda açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, serginin açılışındaki konuşmasında, “Barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insandı” diye tarif ettiği Ara Güler’in fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler’i şöyle anlattı: “Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır.
‘İSTANBUL’UN GÖZÜ’
Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, ‘İstanbul’un gözü’, ‘İstanbul’un son şairi’ gibi isimlerle de anılıyor. Sadece bu mu? Ara Güler aynı zamanda, rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir şahıstır. Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız arkasında 20’nci yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.”
FAHİR ATAKOĞLU’NU DİNLEDİ
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ara Güler sergisinin açılışı öncesinde müzisyen Fahir Atakoğlu’nun piyanosuyla verdiği minik resitali dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Sergi açılışına Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar da katıldı.
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