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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ara Güler sergisini açtı

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Ara Güler sergisini açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ABD’nin New York kentindeki Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası’nda açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, serginin açılışındaki konuşmasında, “Barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insandı” diye tarif ettiği Ara Güler’in fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler’i şöyle anlattı: “Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır.

‘İSTANBUL’UN GÖZÜ’

Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, ‘İstanbul’un gözü’, ‘İstanbul’un son şairi’ gibi isimlerle de anılıyor. Sadece bu mu? Ara Güler aynı zamanda, rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir şahıstır. Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız arkasında 20’nci yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.”

FAHİR ATAKOĞLU’NU DİNLEDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ara Güler sergisinin açılışı öncesinde müzisyen Fahir Atakoğlu’nun piyanosuyla verdiği minik resitali dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Sergi açılışına Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar da katıldı.

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