Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak
Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor." mesajını paylaştı ve tarihleri duyurdu.
Altun'un paylaştığı mesaj şöyle:
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.
Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak.
Serginin sonraki durakları Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi dünyayı dolaşmaya devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Mayıs 2019
Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de açılacak.
Serginin sonraki durakları Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacak. pic.twitter.com/q4lSnlt1j5
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