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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 06:21, Son Güncelleme:

Çığlıklarına koştular! Aqua Park'ta korku dolu anlar

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Çığlıklarına koştular! Aqua Park'ta korku dolu anlar

Ailesiyle birlikte İzmir’deki ‘Aqua Park'a giden 3 yaşındaki Nil’in bacağı, havuzun dibinde bulunan ve kapağı açık bırakılan tahliye borusuna sıkıştı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 'Aqua Park'ta hafta sonu annesiyle birlikte yüzmek için giden 3 yaşındaki Nil Işık, ölümden döndü. Minik Nil'in sol bacağı, çocuk havuzunun içerisinde açık bırakılan tahliye borusuna sıkıştı. 3 yaşındaki Nil'in bacağı sıkıştığı yerden çevredeki bir vatandaşın dikkati sayesinde hemen çıkartıldı. Işık ailesi, "Eğer o kişi hemen görüp kızımın bacağını sıkıştığı yerden çıkartmasaydı, doktorlar bacağının şişeceğini ve koca havuzdaki su tahliye edilmeden kızımın kurtarılamayacağını söyledi. Kan gitmeyen bacağının kesilme tehlikesinin bile oluşabileceğini dile getirdi" dedi.

ARKADAŞIYLA OYNUYORDU

Annesi Bahar Işık ile su parkına giden 3 yaşındaki Nil Işık, çocuk havuzunda oynarken bir anda sol bacağı havuzun içerisinde bulunan tahliye borusuna sıkıştı. Havuzun zemininde bulunan ve kapağı olmayan tahliye borusuna ayağı sıkışan Nil suda çırpınmaya başladı. Bu sırada Nil'i fark eden bir kişi, küçük kızın bacağını sıkıştığı yerden çekip çıkarttı. Minik Nil'in çığlıklarını duyarak koşan annesi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bahar Işık, "Birden bağırdığını duyunca koştum ne olduğunu dahi anlamadım. Bir baktım bacağı sıkışmış panik halde ne yapacağımı bilemedim. Müşterilerden biri olduğunu öğrendiğim bir beyefendi hemen kızımı çekti çıkardı. Çıkardıklarında bacağı mosmordu ve Nil ağlama krizine girdi. Hemen hastaneye koştuk" diye konuştu.

'HESABINI VERECEKLER'

Baba Emrah Işık, "Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Çocuk havuzunda, tahliye borusu açık bırakılmış. Kızımın tedavisini yapan doktor, '2 dakika daha orada kalsaydı sonuçları çok daha ağır olurdu' dedi. Sosyal medya hesabımdan kazayı paylaştıktan sonra altına gelen yorumlarda havuzdaki tahliye borusu ile ilgili daha önceden defalarca işletmenin uyarıldığını öğrendik. Yasal süreci başlattık. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi. Böyle bir ihmalin kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyen Işık, "Havuzda can kurtaran yok. Onu geçtik, bir görevli dahi yokmuş. O kişinin kızımı kurtarmasından dolayı kendisine minnettarız ancak ya o kişi olmasaydı?" diye konuştu. (YENİ ASIR)

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