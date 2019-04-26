Apple CEO'su: Telefona değil karşındakinin gözüne bak
APPLE CEO’su Tim Cook, TIME 100 Summit’te yaptığı konuşmada, mobil cihaz bağımlılığını yorumladı ve Apple’ın bu konudaki rolünden bahsetti.
Cook, şirketin, insanların iPhone’larını sürekli kullanmalarını istemediğini ayrıca kullanıcıların da son aylarda push bildirimlerini susturduğunu belirtti. Şirketin, kullanıcıların cihazla geçirdiği süreyi düşürmek istediğini söyleyen Cook, “Kendime sordum: Günde binlerce bildirim almam gerekiyor mu? Bu, hayatıma değer katan bir şey değil ya da beni daha iyi bir insan yapmıyor. Bu yüzden bu bildirimleri azaltmaya karar verdim” diye konuştu.
Cook ayrıca “Telefonu elinize her aldığınızda karşınızdaki insana bakmayı bırakıyorsunuz demektir. Bir insanın gözlerine baktığınızdan daha çok telefonunuza bakıyorsanız yanlış yapıyorsunuz”dedi.
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